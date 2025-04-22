缅甸强震后实施停火将届满 援助组织吁延长

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（法新社仰光22日电） 缅甸上月发生毁灭性地震后宣布的停火今天就将到期，援助组织和国际调解员呼吁延长停火期限，以减轻赈灾压力。

缅甸军方2021年发动政变夺取政权，引发多方内战。在缅甸3月28日发生规模7.7强震后，军政府表示，将停止攻击武装反对派。

此次地震已造成3700多人死亡。

冲突观察员和战区居民表示，为期20天的停火期间，双方战斗仍在继续。目的在促进缅甸中部援助物资运送的停火，将于午夜（台北时间23日凌晨1时30分）到期。

国营媒体今天上午报导，停火协议没有延长。法新社尚未联系到军政府发言人发表评论。

联合国表示，3月28日的地震导致6万多人居住在帐篷，200万人「急需援助和保护」。

尽管战事仍在继续，随着援助工作进入第4周，人道组织和区域大国呼吁延长暂停敌对行动的时间。

缅甸军政府领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）17日飞往曼谷与马来西亚首相安华（Anwar Ibrahim）会面，与10国组成的东南亚国家协会（ASEAN）轮值主席国主席进行罕见的秘密会谈。马来西亚目前是东南亚国家协会轮值主席国。

安华表示，他与缅甸反对派「全国团结政府」（National Unity Government）谈过，双方同意「采取一切必要措施避免战斗扩大」。