缅甸强震学校坍塌师生受困 母亲哭喊女儿名字

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（法新社瓦城29日电） 缅甸救难人员持续搜救强震受害者，他们今天爬进瓦城郊区一所私立中学瓦砾堆中，一扇卡住的门却挡住他们的去路，无法前进。一旁等待的母亲说除了哭喊女儿名字，什么也做不了。

法新社报导，28日的强震把智慧别墅私立中学（Wisdom Villa Private High School）的6层楼建筑震倒，只剩至1层半的高度，较低楼层已被压挤成倾斜的混凝土块。

在规模7.7地震强力作用下，一支支的钢条从残破不堪的建筑顶层外露，扭曲成为纠结树根状。

当地人说，震后数小时过后有7死，但从瓦砾堆中拉出两名生还者，目前至少还有7人受困，包括两名教师和多名儿童。

许多家人和邻居在地面挤成一团，静静地看着，希望能听到更多好消息。

35岁教师金马津（Kim Ma Zin，音译）说道，「我跑出那栋建筑。」她额头上有刮伤痕迹。

26岁亚敏（Yamin Shwe Zin，音译）则是受困教师之一，她的母亲尹努（Yin Nu，音译）地震当天晚上就来到出事地点。

救援人员一度听到亚敏自建筑内发出的呼喊声，说：「我是亚敏老师。我在里面，我还活着，请帮帮我，我口渴。」

她的母亲从那时起就一直在等。尹努说：「我像疯子一样在大楼外面转着。我哭喊女儿的名字，我什么也做不了。」

这所学校位于第2大城瓦城（Mandalay）郊区巴里克（Paleik），平常约有200名12至15岁的学生，不过目前学期已经结束，大多数学生已经离校。

学校有两栋楼，地震发生时，其中1栋的人员全数逃出，但另1栋倒塌并困住在5楼教室练习舞蹈的师生。（译者：纪锦玲）