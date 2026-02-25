罗浮宫新馆长由凡尔赛宫馆长出任

（法新社巴黎25日电） 全球参观人数最多的博物馆巴黎罗浮宫今天有了新馆长，由法国知名景点凡尔赛宫馆长勒西柏出任。罗浮宫近期发生价值1亿美元珠宝窃案等重重问题后，原馆长戴卡赫昨天请辞获准。

戴卡赫（Laurence des Cars）昨天向法国总统马克宏（Emmanuel Macron）递交辞呈并获准。法国部长会议（Council of Ministers）今天任命勒西柏（Christophe Leribault）接下罗浮宫（The Louvre）馆长一职。

法国政府发言人布勒容（Maud Bregeon）表示，勒西柏将带领关乎罗浮宫未来的一些「重大计画」，包括与安全和现代化有关的事项。法国文化部则说，勒西柏还要重建馆内工作环境的「信任气氛」。

罗浮宫除了去年10月发生令馆方极度尴尬的法国王室头冠珠宝窃案，过去一段时间还为多项问题所苦，包括工会发动罢工、门票诈欺丑闻、漏水事件及建筑物的结构、维护与安全状况。 去年12月中旬以来，罗浮宫已4度因罢工被迫闭馆，导致约200万欧元（约新台币7380万元）的收入损失。

现年62岁的勒西柏是艺术史学家并担任过数个美术馆馆长，专长是18世纪艺术。除了前皇宫凡尔赛宫（Palace of Versailles）以外，他掌管过的巴黎重要艺术机构还有小皇宫（Petit Palais）及拥有世界最多印象派画作收藏的奥塞美术馆（Musee d’Orsay）。

罗浮宫的收藏则包括一些世界最具代表性的艺术品，例如达文西（Leonardo da Vinci）的名画「蒙娜丽莎」（Mona Lisa）。每年约有900万游客进到这座法国前宫殿参观馆藏。