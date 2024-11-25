罗马尼亚大选 极右候选人可望进入决选

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（法新社布加勒斯特24日电） 今天清晨公布的部分结果显示，极右翼候选人乔吉斯古在罗马尼亚总统选举的支持率意外飙升，领先亲欧洲的社会民主党籍总理乔拉库，几乎笃定能够进入决选。

出口民调最初显示，中间偏左总理乔拉库（Marcel Ciolacu）遥遥领先，中间偏右候选人拉斯科尼（Elena Lasconi）居次，意味着乔吉斯古（Calin Georgescu）将被排除在下个月的决选之外。

但在开出98.66%选票之后，62岁、亲俄罗斯的乔吉斯古以22.59%的得票率，领先乔拉库的19.55%，可望角逐现任总统约翰尼斯（Klaus Iohannis）接班人这个仪式性职位。

由于首轮无人拿下超过50%得票率直接胜出，排名前2的候选人将于12月8日展开第二轮决选。

另一位民族主义候选人西米昂（George Simion），目前位居第4。

这样的结果对人口1900万的罗马尼亚而言无疑是一场政治地震，不同于匈牙利和斯洛伐克，这个北大西洋公约组织（NATO）成员国迄今一直抗拒民族主义。

乔拉库所属的社会民主党30多年来形塑出罗马尼亚政治样貌，他今天投票时，承诺会带来安定以及「体面的」生活水准。

但随着人们对通货膨胀和邻国乌克兰战争的担忧日益加深，极右翼势力似乎在投票前大有进展。

最近几天，乔吉斯古在TikTok发起病毒式宣传，呼吁停止对乌克兰提供援助后，人气飙升；他也对罗马尼亚的北约成员国身分表示质疑。