罗马尼亚总统大选首轮结果无效 美国吁各方循和平程序

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（法新社华盛顿6日电） 罗马尼亚宪法法院今天以总统大选遭到俄罗斯干预为由，裁定首轮投票结果无效，须重新举行，引发争议。美国国务院呼吁罗马尼亚各方采取「和平民主程序」。

罗马尼亚11月24日举行总统大选首轮投票，选前民调支持率仅个位数的极右翼亲俄候选人乔吉斯古（Calin Georgescu）得票率飙升至第一，引发外界对选举结果的质疑。

罗马尼亚最高安全委员会4日解密的文件指出，大选期间罗马尼亚成为「俄罗斯侵略性混合攻击」的目标。2日已确认首轮投票结果的宪法法院今天依此做出最新裁决，指解密文件显示整个选举过程都被投票操纵、竞选违规行为和不透明资金所破坏。

乔吉斯古称法院裁决是「官方政变」。原应在8日的第2轮投票与乔吉斯古对决的亲欧洲联盟（EU）中间派领袖拉斯科尼（Elena Lasconi）也谴责法院的裁决。她说：「宪法法院的裁定不合法也不道德，并毁坏了民主的最根本要素，也就是投票。」

然而，首轮投票出口民调居首位的社会民主党籍总理乔拉库（Marcel Ciolacu）力挺宪法法院决定，称这是「唯一正确的解决办法」。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）今天发布声明表示，华府注意到罗马尼亚宪法法院的裁决，「美国重申对罗马尼亚民主机关与程序具有信心，包括对外国恶意干预的调查」。

他还表示：「我们呼吁各方维护罗马尼亚的宪法秩序，参与不受暴力威胁和恐吓的和平民主程序，这是反映罗马尼亚人民的民主意志。」

任期将于21日届满的罗马尼亚亲欧盟总统约翰尼斯（Klaus Iohannis）则透过电视演说表示，他将持续留任，直到1日国会选举后新政府组成来订出新的总统大选日期。