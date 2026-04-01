美人道放行 俄油轮到港73万桶原油暂解古巴危机

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（法新社古巴马坦萨斯31日电） 美国放宽对古巴石油封锁后，一艘俄罗斯油轮今天停靠古巴的马坦萨斯港（Matanzas），向这个正陷入危机的岛国运送今年1月以来的第一批原油。

这艘受到美国制裁、名为「阿纳托利．科洛德金号」（Anatoly Kolodkin）油轮从俄罗斯出发历经三周航行而来，今晨驶入古巴首都哈瓦那（Havana）以东的马坦萨斯港，运送73万桶原油。

美国总统川普决定让俄罗斯运送原油，避免了与莫斯科的对抗，并为这个经历停电、燃料配给及公共交通缩减的国家提供暂时性纾解。

49岁的药局员工李维罗（Yoanna Rivero）对法新社表示：「国家能收到石油真的很好，因为我们正面临危机，确实需要。」

等待俄罗斯油轮到来的76岁保全员塞拉诺（Felipe Serrano）说：「这对我们能够生存至关重要，因为国家已经陷入停顿。」

不过，分析人士指出，这批原油只能为古巴带来短暂的喘息。

在美利坚大学（American University）任教的古巴经济学家托瑞斯（Ricardo Torres）说：「这可以暂时缓解，但远远无法解决国家目前面临的严重短缺。」

古巴国家石油公司（CUPET）副总培瑞斯（Irenaldo Perez）告诉官方媒体，这批俄罗斯原油将被炼制成汽油、柴油以及发电用燃油。

分析人士认为，炼制与分配可能需要约三周时间。

古巴外交部在社群平台X上发文感谢俄罗斯的支持，表示「这项宝贵援助是在美国施加能源封锁、试图扼杀古巴人民之际到来的。」

曾表示考虑「接管」古巴的川普称，他不反对俄罗斯或其他国家向古巴运送石油，因为古巴人民「必须生存」。

白宫否认美国制裁政策出现改变。白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）说：「我们允许这艘船前往古巴，是为了提供古巴人民的人道需求。这类决策是依个别情况做出。」

克里姆林宫表示，运送这批原油事先已与华府讨论过。

美国今年1月推翻委内瑞拉社会主义领袖马杜洛（Nicolas Maduro）后，古巴石油供应被切断，而川普也威胁对向古巴运送原油的国家课徵关税。

在川普警告「古巴会是下一个」下，古巴总统狄亚士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）3月证实，双方官员已进行会谈。

华府无党派政策组织「古巴研究小组」（Cuba Study Group）执行董事艾雷洛（Ricardo Herrero）指出，限制石油供应的目的，是迫使古巴「在谈判桌上做实质的让步，这个策略是要把体制推到临界点，但不是要引发全面性的社会或人道崩溃…这一切都符合一种想法，即美国握有所有筹码，并将决定何时坚持、何时退让，以及何时全力出击」。

艾雷洛表示，这批原油只是古巴盟友俄罗斯提供的「另一笔捐助」，但他怀疑莫斯科是否愿意长期援助古巴经济。

他说：「这不会帮助经济复苏，这只是人道援助而已。」（编译：徐睿承）