美代表团突访乌斯华雅 阿根廷反对党质疑意图

（法新社布宜诺斯艾利斯26日电） 阿根廷反对党今天批评美国国会议员团突访国境南方，有南极门户之称火地岛首府乌斯华雅（Ushuaia），认为此举显示华盛顿恐对此区域有兴趣。

阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）向来是美国总统川普（Donald Trump）亲密盟友，美国政府飞机未经事先宣布即抵达乌斯华雅，反对党怀疑米雷伊是否意图与美国在当地建立联合海军基地。

美国驻阿根廷大使馆证实，这架飞机载有来自众议院能源与商业委员会（House Energy and Commerce Committee）的两党代表团，但大使馆并未公布成员姓名。

据当地媒体报导，美国议员一行系搭乘美国空军波音C-40 Clipper型飞机前往巴塔哥尼亚（Patagonia）区域的这座城市。

大使馆表示，议员与政府官员及重要利害关系人会面，讨论包括环境、矿业与废弃物管理、关键矿物加工、公共卫生与医疗安全等议题。

火地岛（Tierra del Fuego）法务官员福萨托（Emiliano Fossatto）向Radio 10电台表示，这次访问造成相当多「不确定性」，且未与地方当局在事前或事后沟通。

福萨托补充说：「乌斯华雅港的地理位置很重要；它是通往南极的门户…是一条商业与观光水道，因此这次访问肯定可能有其他动机。」

阿根廷反对派参议员罗培兹（Cristina Lopez）在社群平台X要求政府解释。她宣称：「火地岛不是外国军事基地。」

米雷伊自2023年12月上台以来，已接待2名美军南方司令部（US Southern Command）首长造访乌斯华雅：2024年的李察逊（Laura Richardson）与去年霍尔西（Alvin Holsey），两人皆参观了自2022年起兴建的综合海军基地。

不过，米雷伊政府否认美国参与基地相关计画。

米雷伊前任是左倾的费南德兹（Alberto Fernandez），李察逊亦曾在费南德兹任内访问过阿根廷。