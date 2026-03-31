美以大规模空袭伊朗 打击中部军事设施

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（法新社德黑兰31日电） 美国与以色列今天空袭伊朗中部数座军事设施，西北部另有一处重要宗教场所受损，德黑兰部分地区停电。同时，伊朗在荷莫兹海峡的葛希姆岛一座海水淡化厂遭击中，目前已全面停运。

伊朗法斯通讯社（Fars）引述伊朗中部伊斯法罕省（Isfahan）省政府安全事务官员沙列西（Akbar Salehi）的说法报导，「初步调查指出，伊斯法罕部分军事设施成为攻击目标」。

沙列西说，目前尚无法立即掌握损害范围以及是否有人员伤亡。

伊朗学生通讯社（ISNA）则引述卫生部官员法哈迪（Mohsen Farhadi）报导：「葛希姆岛（Qeshm Island）上一座海水淡化厂遇袭…目前已完全停止运作，短期内无法修复。」

经法新核实的影像画面显示，伊斯法罕至少发生两起巨大爆炸并冒出浓烟。伊朗国营媒体报导，西北部桑扬（Zanjan）一处什叶派宗教中心也在攻击中受损。

根据法斯通讯社的报导，伊朗首都德黑兰部分地区发生爆炸及停电。尽管安全戒备森严，德黑兰市民仍试图维持日常生活。

另一方面，杜拜和伊拉克北部阿比尔（Erbil）机场附近传出爆炸声，以色列耶路撒冷响起警报。沙乌地阿拉伯民防部门表示，防空系统在首都利雅德（Riyadh）附近拦截无人机时，造成两人受伤。

根据以色列紧急服务部门，特拉维夫（Tel Aviv）附近的布内布拉克（Bnei Brak）有8人因掉落的弹片受到轻伤。在侦测到伊朗发射飞弹后，耶路撒冷地区至少传出10起爆炸。

科威特国家石油公司通报，旗下1艘巨型原油油轮在杜拜港锚区停泊时，遭伊朗「直接且恶意攻击」后起火。