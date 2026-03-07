美以联手空袭 以军称伊朗多次使用集束弹药

afp_tickers

2 分钟

（法新社耶路撒冷6日电） 以色列军方今天表示，自上周末美国与以色列联手攻打伊朗并引发战争以来，伊朗已「多次」发射集束炸弹。

法新社报导，以军发言人修夏尼（Nadav Shoshani）中校在记者会上指出：「他们（伊朗）正在使用集束弹药。」但没有说明那些弹药发射的时间与地点。

修夏尼说：「他们已多次使用，当这些武器直接针对平民，这就构成战争罪，我们正在持续追踪相关情况。」

伊朗或以色列都不是2008年「集束弹药公约」（Convention on Cluster Munitions）的缔约国，集束弹药公约禁止使用、转移、生产与储存集束弹药，全球有超过100个国家签署。

法新社昨天晚间拍摄的画面显示，以色列中部夜空可见大量燃烧的投射物坠落。以军指出，这段影片拍到的是集束炸弹，一名看过影片的军事专家也这么说。

以色列警方4日表示，在侦测到从伊朗射出的飞弹后，拆弹专家发现集束弹药的证据。

自美以攻伊的战争爆发以来，由于以色列实施军事审查规定，在清理伊朗飞弹残骸与未爆弹之前，飞弹坠落地点通常不对外开放，包括记者在内。

集束弹药会在空中爆炸，并将多枚小型炸弹四散各处。部分炸弹可能不会在撞击时爆炸，但随着时间推移特别容易对孩童造成伤亡。