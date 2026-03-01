美以联手空袭伊朗酿201死 传30枚炸弹轰哈米尼住所

（法新社耶路撒冷/德黑兰28日电） 以色列军队对伊朗发动史上最大规模空袭；伊朗红新月会称美以联合空袭造成至少201人丧生。以色列媒体报导，有30枚炸弹轰炸伊朗最高领袖哈米尼的住所建筑群。

以色列第12频道（Channel 12）新闻台报导，美国与以色列今天联合对伊朗发动攻击，对伊朗最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）住所建筑群投下30枚炸弹。

12频道记者塞加尔（Amit Segal）表示：「共有30枚炸弹落在哈米尼住处建筑群；哈米尼当时人在地下掩体，但可能并非在他自己专属的掩护处。」

法新社报导，一般认为塞加尔与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）关系密切，但塞加尔并未说明他的消息来源。

伊朗红新月会（Red Crescent）今晚通报，伊朗遭美以联合空袭，至少有201人死亡、747人受伤。

红新月会在「伊朗学生通讯社」（ISNA）发布声明指出：「伊朗31省中有24省受到影响，红新月会已进入警戒状态」。 这是此波空袭中首次有伊朗的官方伤亡数字。

以色列国防军则声明指出，约有200架战机参与对伊朗的「大规模攻击」，并称这是以色列空军史上最大的军事空袭。

声明中提到：「今天早上到现在，约有200架战机对伊朗西部与中部的飞弹阵地及防空系统展开全面攻击。」

声明又说，战机投下数百枚弹药，攻击约500个目标，包括防空系统及飞弹发射器。（编译：纪锦玲）