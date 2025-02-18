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美俄在利雅德展开会谈

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（法新社利雅德18日电） 美国和俄罗斯高阶官员今天在沙乌地阿拉伯首都利雅德见面，就改善美俄关系、安排两国领导人峰会以及协商结束俄乌战争等议题，展开会谈。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）、俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）分别率领代表团在利雅德迪里耶宫（Diriyah Palace）展开会谈，标志美国总统川普政府逆转美国孤立俄罗斯政策的另一关键转折，目的在为川普和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）展开会谈铺平道路。 川普本月稍早颠覆美国先前对乌克兰和俄罗斯的政策，声称他和蒲亭已经同意针对结束俄乌战争展开谈判。

乌克兰官员没有参与这场会谈，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，如果基辅没有参与谈判，乌克兰不会接受任何谈判结果。

美国代表团成员还包括美国国家安全顾问瓦尔兹（Mike Waltz）、中东特使魏科夫（Steve Witkoff）；俄罗斯代表团成员则还包括克里姆林宫外交事务顾问鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）。会谈开场时，沙乌地阿拉伯外交部长费瑟亲王（PrinceFaisal bin Farhan）、国家安全顾问阿尔班（Musaed al Alban）一并出席，不过预期两人于谈判期间会先行离席。 鄂夏柯夫昨天表示，这将是「纯粹双边」会谈，而且不会有乌克兰官员参与。

美俄关系在持续将近3年的俄乌战争期间陷入数十年以来最低点，如今的一系列会谈标志美、俄联系显着增加。

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