美军在委内瑞拉外海空袭涉嫌运毒船酿4死 川普上传影片

（法新社华盛顿3日电） 美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，美军今天在委内瑞拉外海空袭一艘涉嫌运毒的船只，造成4人丧生。美国总统川普也在自家社群平台上发布相关影片。

赫格塞斯在社群平台X发文宣布这起最新空袭行动。这类攻击行动至少发生4次，累计至少21人死亡。附上的影片显示一艘船在海上疾驶，随后被浓烟与火焰吞噬。

赫格塞斯写道：「船上4名男性毒品恐怖分子命丧空袭。」他说，这起行动发生「在委内瑞拉外海的国际水域，当时这艘船正将大量毒品运往美国，准备毒害我们的人民」。

他还说：「这类空袭将会持续到针对美国人民的攻击结束为止！」

白宫通讯主任张振熙（Steven Cheung）称毒贩和他们的「致命毒品已化为尘埃」。

川普也在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）上传与赫格塞斯所发布相同的影片，写道「一艘装载足以夺走2万5000至5万人性命的毒品船只今晨在委内瑞拉外海被挡下，以防进入美国领土」。

委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）批评美国在区域的行动是「以武装侵略强行推翻政权，扶植傀儡政府，并图谋窃取委内瑞拉的石油、天然气、黄金及所有自然资源」。

马杜洛在卡拉卡斯（Caracas）一场活动中表示已下令动员后备役和民兵，「必要时将从非武装战斗转为武装战斗」。

哥伦比亚总统裴卓（Gustavo Petro）在社群平台X上写道：「毒品恐怖分子不在那些船上，事实上毒枭生活在美国、欧洲和杜拜。」

裴卓说：「那艘船上载的是加勒比地区贫困年轻人。」他还说，空袭原本可在海上拦截的船只「违反普世司法比例原则，因此构成谋杀」。