美军林肯号航舰打击群抵中东

（法新社华盛顿26日电） 美国军方今天表示，「林肯号」（USS Abraham Lincoln）航空母舰打击群已抵达中东，大幅提升美国在这个地区的军事力量。

在伊朗对大规模抗议活动展开镇压之际，这艘航舰和其护卫舰奉命前往中东地区。尽管美国总统川普已收回对德黑兰采取军事行动的威胁，但他仍坚称对所有选项保持开放立场。

负责指挥美军在这个地区行动的中央司令部（US Central Command）在社群平台X发文说，这支打击群「目前部署于中东，以促进区域安全与稳定」。

川普今天接受美国新闻网站Axios访问时说，美国在伊朗附近部署「一支庞大舰队」，但他也说，德黑兰迫切希望举行会谈。

一名美国高层官员告诉记者，若伊朗方面「想与我们接触」，华府「随时敞开大门」。

伊朗外交部发言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）警告外界不要介入伊朗局势，并表示伊朗「对自身能力充满信心」。

巴格赫里还说，这类战舰的到来，不会影响伊朗捍卫国家与民族的决心，也不会动摇其防卫国家的立场。

伊朗去年12月底掀起示威潮，起初是因民众不满经济状况而起，后来演变成一场反对这个伊斯兰共和国的大规模运动。自今年1月8日起，连续数天爆发大规模街头示威。

人权组织指控当局在网路断线的掩护下，对示威群众直接开枪，展开前所未见的镇压行动。

总部位于美国的「人权行动者新闻通讯社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）今天表示，在这波遭伊朗安全部队镇压的抗议浪潮中，已确认有将近6000人丧命，而实际死亡人数可能高出数倍。（编译：刘文瑜）