美军袭伊朗核设施后 川普发表演说警告伊朗

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（法新社华盛顿21日电） 美方宣布攻击伊朗3个核设施后，美国总统川普今晚发表演说时表示，这次攻击已经摧毁伊朗的主要核浓缩设施，伊朗现在必须「讲和」，否则将遭遇更强烈的攻击。

以色列为阻止伊朗的核子与飞弹计画，本月中旬向伊朗实施先制打击后，双方交战迈入第2周。以色列被视为美国最亲密的盟友之一，美国是否加入以色列对伊朗发动攻击，过去几天备受关注。

川普（Donald Trump）今晚在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文宣布，「我们已成功完成攻击伊朗3个核设施的行动，包括福尔多（Fordow）、纳坦兹（Natanz）及伊斯法罕（Esfahan）」。目前所有飞机皆已离开伊朗空域，正安全返航。

他随后在美国副总统范斯（JD Vance）、国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）及国务卿卢比欧（Marco Rubio）陪同下，于白宫向全国发表总长3分多钟演说。

川普在演说中表示，「这次的攻击取得惊人的军事成功」，已彻底摧毁伊朗的主要核浓缩设施，「中东的恶霸伊朗，现在必须讲和；若他们不这样做，未来将面临更猛烈且更加轻而易举的攻击」。

他说，40年来，伊朗一直高喊「美国去死」、「以色列去死」，用路边炸弹炸死或炸伤许多美国人，「我们失去超过1000人，中东和全球各地还有数十万人因他们的仇恨丧命」，现在，这种情况不会再继续了。

另外，川普感谢以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）并表示，「我们像史上从未有过的团队那样并肩合作」，消除了对以色列的可怕威胁。他也赞扬以军和美军的表现，但同时希望今后不必再像这样动用军力。

尽管如此，他不忘再向伊朗喊话，要不选择和平，要不面对比过去8天更惨的悲剧。

川普扬言，还有多个目标尚未被摧毁，今晚攻击的目标是最难、可能也是最致命的，如果和平迟迟不来，「我们将以精准、迅速和具备技能的行动攻击其他目标，多数可在几分钟内被摧毁」。

演说结束后，他立刻又于社群媒体发文警告伊朗，任何对美国的报复行动都将面临比今晚更强大的武力回应。

川普并未在演说中透露美军这次攻击伊朗使用的武器，不过，美国福斯新闻（Fox News）主持人汉尼提（Sean Hannity）在节目上表示，川普告诉他，美军在空袭福尔多核设施时，动用多达6枚碉堡克星炸弹（bunker-buster bombs），每枚重达15吨。这些炸弹由美国B-2轰炸机投下。

汉尼提说，美军还从潜舰发射30枚「战斧」（Tomahawk）巡弋飞弹，攻击纳坦兹和伊斯法罕的核设施。