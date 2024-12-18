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美医保CEO命案 嫌犯被控一级谋杀

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（法新社纽约17日电） 美国联合健康保险公司执行长（CEO）汤普森（Brian Thompson）本月初在纽约曼哈顿遭当街枪杀，有关当局今天起诉嫌犯曼吉昂，罪名包括一级谋杀和恐怖主义相关罪行。

曼哈顿地区检察官白艾荣（Alvin Bragg）告诉媒体，大陪审团以11项罪名起诉26岁的曼吉昂（Luigi Mangione），包括一级谋杀和恐怖主义犯罪谋杀。若罪名全数成立，曼吉昂将面临无期徒刑不得假释。

曼吉昂4日在纽约犯案，直到9日才在宾州阿尔图那市（Altoona）的速食店麦当劳（McDonald’s）遭逮捕。曼吉昂不愿被引渡到纽约。曼吉昂预计在19日现身宾州法庭，出席引渡聆讯。

出身富裕家庭的曼吉昂毕业于常春藤联盟（Ivy League）名校宾州大学（University of Pennsylvania），被形容是学霸工程师。

汤普森在曼哈顿的饭店门口遇害，许多网友反而将曼吉昂捧为英雄，有些人甚至表示其他CEO也该死。凶嫌光天化日犯案还能引发同情，部分原因与民众和保险业不愉快的打交道经验有关。

纽约市警察局局长提许（Jessica Tisch）批评那些赞扬曼吉昂行凶的民众。

提许表示：「汤普森先生被杀后近两周，我们竟然看到有人为冷血谋杀案庆祝，实在令人震惊，骇人听闻。」

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