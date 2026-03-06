美参院唯一原住民议员穆林 获提名接掌国土安全部

（法新社华盛顿5日电） 获提名出任国土安全部部长的参议员穆林（Markwayne Mullin）身材魁梧，曾是摔角选手及综合格斗运动员，也是总统川普的坚定支持者。

这位48岁、来自美国中部奥克拉荷马州的共和党籍参议员是切罗基族人，目前是美国参议院中唯一的原住民参议员。

穆林在担任10年众议员后，于2022年当选为参议员。

川普在宣布国土安全部部长提名人选时，称穆林为「MAGA战士」，此称号源自这位共和党总统所发起的「让美国再次伟大」（Make America Great Again）运动。

川普也提到穆林短暂涉足综合格斗的经历。当时他作为一名职业综合格斗选手，取得5胜零败的纪录。穆林在求学期间曾是摔角选手，并于2016年入选奥克拉荷马州摔角名人堂。

根据参议院官方简介，穆林在奥克拉荷马州的牧场长大。20岁时因父亲病重而辍学，接手经营家族的水电事业。

他扩展马林水电公司（Mullin Plumbing）的业务，并进军多项其他事业，包括在史迪威镇（Stilwell）开设牛排馆。

穆林将接替南达科他州前州长诺姆（Kristi Noem），出任国土安全部部长；该部门肩负着执行总统大规模打压移民政策的重任。

穆林在社群平台X发文感谢总统的提名，他说：「川普总统竞选时承诺恢复法律与秩序，并迅速打造了美国史上最安全的边境。我期待支持总统的使命，守护美国人民并捍卫国土。」