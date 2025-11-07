美国两架B-52轰炸机飞越委内瑞拉外海

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿6日电） 飞航追踪数据显示，两架美国B-52轰炸机今天飞越加勒比海，沿着委内瑞拉海岸飞行，这是近几周美军战机第4次在加勒比海展现军事力量。

华府针对此区涉嫌走私毒品者发动军事行动，部署海军与空军力量，宣称目的在遏止毒品走私，但已引发卡拉卡斯当局的担忧，认为此举目的在推翻政权。

航班追踪网站Flightradar24的数据显示，这两架轰炸机沿着委内瑞拉海岸平行飞行，之后在卡拉卡斯东北方盘旋，再沿着海岸折返并转向北方，飞往更远的海域。

这至少是自10月中以来，美军战机第4次飞近委内瑞拉：B-52轰炸机之前曾执行过一次类似任务，B-1B轰炸机则有两次。

美国也命令「福特号」（USS Gerald R. Ford）航空母舰打击群驶往拉丁美洲，并将F-35匿踪战机部署至波多黎各，目前有6艘美国海军军舰在加勒比海执行所谓的缉毒行动。 根据美国数据，自9月初以来，美军已对至少17艘涉嫌走私毒品船只发动攻击，其中包括16艘船只与1艘半潜船，造成至少67人死亡。但美国尚未公布遭锁定的船只用于毒品走私或对美国构成威胁的证据。

这些行动与伴随的军事集结导致区域紧张升高，委内瑞拉指控华府图谋推翻总统马杜洛（Nicolas Maduro）。