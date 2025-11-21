美国人权报告政策大转弯 将纳性别变更与平权议题

（法新社华盛顿20日电） 美国政府今天指出，国家指标性的人权报告将出现重大转变，未来会开始追踪支持儿童性别变更，以及推动多元化与平权计画的国家。

美国国务院这份年度人权报告于近50年前首次发布，长期以来试图全面记录海外的侵犯人权行为，并因此经常激怒其他国家政府。

总统川普的政府已转变美国在人权议题上的论调，将这项议题作为打击对手和推动国内优先事项的工具，同时在涉及其他利益时淡化相关疑虑。

国务卿卢比欧（Marco Rubio）在发送给全球美国大使馆的电文中要求，应针对川普的一系列关键主张进行汇报，作为改版且更精简的年度报告一环。

国务院发言人皮戈特（Tommy Pigott）表示：「近年来，新的破坏性意识形态，为侵犯人权的行为提供了避风港。」

他说：「川普政府不会允许这些侵犯人权的行为，例如对儿童的残割（mutilation）、侵犯言论自由的法律，以及种族歧视性的就业措施，在不受监督的情况下发生。」

具体而言，这份报告将要求美国大使馆汇报那些允许「在试图改变儿童性别的手术中，对他们进行化学或外科残割」的国家。

卢比欧也要求大使馆追踪「执行平权行动或多元、平等与共融（Diversity, Equity and Inclusion, DEI）等政策，这些政策提供劳工基于种族、性别或阶级的优惠待遇」。

这些议题反映出川普上任以来的首要优先事项。

川普一再猛烈抨击跨性别权利。卢比欧领导的国务院坚持护照现在必须反映美国民众出生证明上所列的性别，终结了数十年来允许人们自行选择性别的做法，并取消前国务卿布林肯（Antony Blinken）任内启动的X性别选项。

川普不仅终结了旨在为历史上处于弱势的群体提供机会的平权计画，还威胁实施这类政策的企业行号，称这些政策伤害了美国的白人多数群体。