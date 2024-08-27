美国会山庄暴动案 法院对首位闯入者判处53个月徒刑

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿27日电） 美国前总统川普（Donald Trump）的支持者在2021年1月6日袭击国会大厦，首位闯入大厦的男子今天遭法院判处53个月徒刑及2000美元（新台币约6万3800元）罚款。

来自肯塔基州（Kentucky）的46岁工厂主管史巴克斯（Michael Sparks）被法院判处内乱罪，以及在限制出入的建筑内做出扰乱秩序和破坏行为等罪。

检方建请法庭对史巴克斯判处57个月徒刑，史巴克斯的辩护律师则请求法庭判处居家监禁12个月。

联邦地区法院法官凯利（Timothy Kelly）最后对史巴克斯判处53个月徒刑及2000美元罚款。

在检方呈交给法官的量刑备忘录中，检方称史巴克斯是「第一位闯入国会大厦的暴徒」，甚至「为当天的暴动之势��风点火」。

检方指出，史巴克斯从一扇破窗跳入国会大厦，「他不理会背后其他暴徒的警告，随后（来自国会警察的）警用辣椒喷雾直接朝他脸上喷」。

此外，美国极右派民兵组织「骄傲男孩」（Proud Boys）前首脑泰瑞欧（Enrique Tarrio）因涉2021年国会大厦暴动事件，于2023年9月初遭判处22年有期徒刑，为迄今涉案最严厉的判决。