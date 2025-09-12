美国保守派网红柯克枪杀案嫌犯落网 犯案子弹刻有反法西斯标语

（法新社华盛顿12日电） 美国总统川普的盟友、保守派倡议人士柯克最近在犹他州一场活动中遭枪杀。当局今天证实嫌犯已经落网，并揭露犯案子弹刻有反法西斯标语。

柯克（Charlie Kirk）近日在犹他州犹他谷大学（Utah Valley University）演讲时颈部中弹身亡，享年31岁。现场影片显示，他当时正对群众发表演说，突然传出一声枪响，他随即瘫坐椅子上，摄影机镜头迅速移开，现场听众陷入一阵恐慌。

柯克是川普（Donald Trump）重要盟友，也是知名网路名人和青年保守派运动领袖之一。他在社群媒体拥有数百万追随者，因剪辑手法聪明灵活、犀利因应闹场者及意识形态对手的挑战而深具人气。

法新社报导，美国当局今天表示，在柯克遭到枪杀后，当局发现两枚未使用的子弹，弹壳上刻有反法西斯标语。

犹他州州长柯克斯（Spencer Cox）在记者会上指出，其中一枚弹壳上写着「嘿，法西斯！接招！」，另一枚则刻有「再见了，姑娘」（Bella Ciao）。据悉，这似乎是引用二战时期义大利反法西斯歌曲「再见了，姑娘」。

柯克斯也提及，当局已抓到涉嫌枪杀柯克的嫌犯罗宾森（Tyler Robinson），9月11日晚间，罗宾森的一名家属主动联系一位家族友人，这名友人随后向华盛顿郡警长办公室通报，称罗宾森曾向他们坦承或暗示自己就是涉案人。

他还说，罗宾森的家属告诉调查人员，罗宾森近年来「变得更政治化」，这名家属回忆说，在一次晚餐聚会时，罗宾森曾提及柯克将前往犹他谷大学，并谈到他为何不喜欢柯克及其观点。

据悉，罗宾森告诉家属，他认为「柯克充满仇恨，并且散布仇恨」。