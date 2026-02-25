美国前财长萨默斯涉艾普斯坦案 辞去哈佛教职学年结束离任

afp_tickers

2 分钟

（法新社纽约25日电） 美国哈佛大学今天表示，前校长萨默斯（Larry Summers）将于学年结束时辞去哈佛教职及学术职务。萨默斯曾任美国财长，因为与已故性犯罪富豪艾普斯坦有所往来而引人非议。

法新社报导，哈佛大学（Harvard University）发表声明指出，哈佛大学甘乃迪学院（Harvard Kennedy School）院长温斯坦（Jeremy Weinstein）已接受萨默斯教授的请辞。

根据哈佛声明，萨默斯辞去哈佛甘乃迪学院莫撒瓦-拉玛尼商业与政府中心（Mossavar-Rahmani Center for Business and Government）联合主任职务。

哈佛发言人向学生报「哈佛红报」（Harvard Crimson）证实，萨默斯将于学年结束时辞去哈佛教职及学术职务，并放弃哈佛最高教职荣誉「校级教授」（University Professor）头衔，在此之前将持续处于休假状态。

萨默斯曾任哈佛校长，并且曾在美国民主党籍前总统柯林顿（Bill Clinton）任内担任财长，他是因与艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有关系而付出代价的美国最高层级人士之一。

艾普斯坦生前被指控犯下性贩运罪，2019年在纽约曼哈顿一所监狱中死亡，他虽被判定为自杀，但其离奇死因留下诸多疑云。