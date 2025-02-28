美国前防长齐批川普开铡军方高层 敦促国会究责

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（法新社华盛顿27日电） 美国5位卸任国防部长今天联名致函国会议员，谴责总统川普近来对五角大厦高层开铡的行径「鲁莽」，并敦促国会对川普究责。

川普本月对美国国防部展开全面人事调整，将数名高层官员解职，并准备解雇数以千计文职人员，使得五角大厦成了政治焦点。

民主党人指责川普和国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）试图将军队政治化，确保军方是由效忠于川普的人士所领导。

先前在共和党和民主党政府底下效力的5位前国防部长在信中表达谴责，称他们对开铡一事「深感不安」。

信中写道：「我们写信是要敦促美国国会对川普先生这些鲁莽行径究责，并全面行使宪法赋予国会的监督职责。」

这封信的署名人有民主党籍前总统拜登任内国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）、裴利（William Perry）、黑格（Chuck Hagel）、潘内达（Leon Panetta）和川普第一个任期内的国防部长马提斯（James Mattis）。

5位前国防部长写道：「川普先生的开除行动引发令人不安的疑虑，怀疑政府企图将军队政治化，并试图削弱对总统权力的法律约束。」

「川普总统的行为损害我们全志愿役军队，并削弱我国国安。」

保持超然于政治纷争之外是美国军队的核心原则，为维持军方的中立，军人甚至被禁止从事某些类型的政治活动。

川普政府官员则对开革行动提出辩护，赫格塞斯坚称川普不过是在挑选他属意的领导者，还说「这并不是没有先例」。

日前遭免职的官员并没有被控犯下任何不当行为，包括参谋首长联席会议主席布朗（Charles “CQ” Brown）。参谋首长联席会议主席任期一般都是4年，而布朗上任还不到2年即被迫下台。