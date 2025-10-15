美国务院顾问狄利斯涉私藏密件被捕 曾多次与中国官员会面

（法新社华盛顿14日电） 美国检方今天表示，知名印度事务专家、长年担任美国政府顾问的狄利斯（Ashley Tellis，或译田立司）被控违法持有机密资料，并曾多次与中国官员会面。

现年64岁的狄利斯在美国政府任职或担任顾问逾20年，根据一份刑事宣誓书，他被发现把超过1000页的最高机密或机密文件留在自己家里。

宣誓书指出，狄利斯担任国务院的无给职顾问，9月25日晚间他进入国务院后，似乎列印了有关美国空军技术的机密文件。

宣誓书还提及，狄利斯曾多次在华府郊外维吉尼亚州费法克斯（Fairfax）的餐厅，与中国政府官员会面。其中一次晚餐时，狄利斯手持一个公文信封进入，但似乎并未带着它离开，且中方官员曾在两个场合拿礼品袋给他。

司法部表示，狄利斯非法持有文件罪名若成立，恐面临长达10年的有期徒刑及25万美元罚款。

国务院证实狄利斯本月11日被捕，而宣誓书上说他原定当天搭机前往义大利罗马。由于本案还在调查中，国务院拒绝进一步评论。

狄利斯来自印度，后归化为美国公民，现为「卡内基国际和平基金会」（Carnegie Endowment for International Peace）资深研究员。

他曾在前总统小布希（George W. Bush）任内担任要职，协助谈判小布希政府与印度达成的民用核能协议，这项协议被视为全球两大民主国家建立关系的里程碑。

不过近年来，狄利斯在华府变成以公然反对美国拉拢印度而闻名。

他最近在「外交事务」（Foreign Affairs）杂志撰文指出，印度奉行的政策经常与美国的立场相左，同时剑指印度与俄罗斯、伊朗之间的关系；他也质疑印度的实力短期内能否赶上中国。

狄利斯的律师未立刻回应置评请求。