美国土安全部长错误解释人身保护令 遭议员纠正

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（法新社华盛顿20日电） 美国国土安全部部长诺姆（Kristi Noem）今天在参议院听证会对「人身保护令」一词做出错误陈述，原指个人可就拘留状况提出司法挑战，但她声称的意思正好相反。

诺姆负责监督移民暨海关执法局（Immigration and Customs Enforcement），并在执行总统川普强硬移民政策中担任要角。她在参议院听证会上，就白宫顾问米勒（Stephen Miller）针对人身保护令（habeas corpus）的相关发言接受质询。

米勒5月9日表示，白宫正「研究」是否要暂停人身保护令，若付诸实行，将使大规模被驱逐的移民失去透过法院提出诉求的权利。

新罕布什尔州联邦参议员哈山（Maggie Hassan）质问诺姆：「你知道什么是人身保护令吗？」

诺姆回应说：「人身保护令是总统拥有的一项宪法权力，可以将人驱逐出这个国家，暂停他们的权利…」但话说到一半就被哈山打断。

哈山纠正诺姆说：「人身保护令是法律原则，要求政府公开说明拘留和监禁人民的原因。」

「若没有这项保障，政府就可以随意逮捕人，包括美国公民，且无须说明理由进行无限期拘禁。」

哈山继续说：「人身保护令这个基本权利，将美国等自由社会与北韩等警察国家区隔开来。」

诺姆重新表述她的回答说：「我支持人身保护令。」但表示总统有权决定是否应该中止该权利。

尽管如此，诺姆表示川普政府将遵守任何关于人身保护令的法院裁决。