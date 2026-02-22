美国大使称以色列可占全中东 阿拉伯与穆斯林国家谴责

（法新社耶路撒冷22日电） 美国驻以色列大使赫克比（Mike Huckabee）日前受访时暗示，根据圣经经文，以色列对一大片中东土地拥有权利，这番言论招致阿拉伯与伊斯兰国家同声谴责。

赫克比（Mike Huckabee）曾任浸信会牧师，也是坚定的以色列支持者，他是在极右翼评论员、以色列批评者卡尔森（Tucker Carlson）的播客（Podcast）节目中发表上述言论。

在20日释出的节目中，卡尔森向赫克比追问有时被解读为以色列有权拥有从埃及尼罗河（Nile River）到叙利亚和伊拉克境内幼发拉底河（Euphrates）之间土地的圣经经文意涵时，赫克比回应说：「如果他们全都拿走，那也无妨。」

然而，在进一步追问下，赫克比补充说，以色列「并没有要求取得所有那些土地」，并说：「这多少是一种夸张的说法。」

这番言论引发的风波今天迅速扩大，数十个阿拉伯与伊斯兰政府以及3个主要区域组织发表联合声明，谴责这位美国外交官发表的言论「危险且具煽动性」。

这份声明是由阿拉伯联合大公国外交部发布，签署国包含阿联、埃及、约旦、印尼、巴基斯坦、土耳其、沙乌地阿拉伯、卡达、科威特、阿曼、巴林、黎巴嫩、叙利亚与巴勒斯坦国，以及伊斯兰合作组织（Organisation of Islamic Cooperation）、阿拉伯联盟（Arab League）和波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）。

他们说，这些言论违反联合国宪章，也有悖于降低加萨战争情势和推动全面政治解决前景的努力。

伊朗也加入谴责行列，伊朗外交部在社群平台X上指控赫克比揭露了「美国积极共谋」其所称以色列针对巴勒斯坦人的「扩张主义侵略战争」。

稍早，数个阿拉伯国家已单方面发表声明谴责。沙乌地阿拉伯称赫克比的发言「鲁莽」、「不负责任」，约旦称这是对「此区国家主权的侵害」。

科威特指责这「公然违反国际法原则」，阿曼则说这番言论「威胁此区和平与稳定的前景」。埃及外交部重申，「以色列对被占领的巴勒斯坦领土或任何其他阿拉伯土地没有主权」。

巴勒斯坦自治政府在社群平台X上表示，赫克比的发言「与美国总统川普反对（以色列）并吞约旦河西岸的立场相矛盾」。

昨天，赫克比在X平台发了两则贴文，进一步澄清他在访谈中涉及的其他主题立场，但没有提到关于这段圣经经文的发言。

以色列国会议长欧哈纳（Amir Ohana）在X上赞扬赫克比在受访中整体亲以色列的立场，并指控卡尔森散布「虚假说法并充满操弄」。