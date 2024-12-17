美国威斯康辛州校园枪击案 2死6伤枪手身亡

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（法新社华盛顿16日电） 美国警方表示，一名青少年今天在北部威斯康辛州一所学校开枪，造成2人死亡、6人受伤，之后警方在校园内发现枪手身亡。

威斯康辛州首府麦迪逊（Madison）警察局长巴恩斯（Shon Barnes）在记者会上说，丰盛生命基督教学校（Abundant Life Christian School）有一名老师与一名学生丧命。这所学校是供5到18岁学生就读的私人基督教学校，学生约有400人。

枪手是这所学校的学生。巴恩斯不愿透露犯嫌的性别或确切年龄，仅说「尽管今天那么艰难，死去的依旧是别人的孩子」。

有2名学生因为伤势危及性命正在接受治疗，另有4人住院，情况无虞。

巴恩斯说，警方在现场找到一把手枪，还说犯嫌的家人正在配合警方调查。

今天的暴力事件是美国一长串校园枪击案中的最新一起，美国枪枝数量超越人口，而试图限制取得枪枝的措施长年来因政治僵局而卡关。

巴恩斯说，一些赶赴丰盛生命枪击案现场的医护人员才刚接受过这类事件的训练，凸显了美国大规模枪击案已变得司空见惯。

巴恩斯向记者表示：「我想我们都受够了。我们必须团结起来，竭尽所能支持我们的学生，别一次又一次地召开这类记者会。」

美国总统拜登谴责这起枪击案「令人震惊且令人发指」，他说这起悲剧再度凸显收紧枪枝法的必要性。

他在声明中说：「无法保护我们的儿童，让他们免于遭于这类枪枝暴力摧残，令人无法接受。我们不能持续接受枪击案已成为常态。」

他说：「我们需要国会采取行动。刻不容缓。」

警方是在上午近11时接获通报，得知有人在这所学校开枪。

巴恩斯说：「警察抵达时，发现有多名受害者中弹受伤，并在这栋建筑物内找到一名死亡的青少年，警方认为死者就是犯案的枪手。」

他又说，「我们认为枪手是这所学校的学生」，还说警察「从未开枪」。

威斯康辛州州长艾佛斯（Tony Evers）在声明中说：「在我们等待更多资讯时，我们正在为孩子、教职人员与整个丰盛生命基督教学校社区祷告。」

根据枪枝暴力档案（Gun Violence Archive）数据，今年，美国各地至少发生487起大规模枪击案。大规模枪击案的定义是涉及至少4名受害者的枪击案，无论是死亡或受伤。