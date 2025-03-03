立足瑞士 报道世界
登录

美国安高层否认暂停对俄罗斯网路战

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新华盛顿2日电） 美国媒体今天报导，国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）下令暂停所有美国针对俄罗斯的网路战，包括攻击行动在内，不过美国国安高层否认媒体披露的消息。

据「纽约时报」（New York Times），这个命令是赫格塞斯下令重新评估美国采取行动对抗莫斯科的其中一环，至于暂停的时间长短或范围犹未可知。

一名国防部高阶官员说：「基于行动安全考量，我们不评论也不讨论网路情报、计画或行动。对赫格塞斯而言，在包含网路领域的所有行动中，没有任何事比战士的人身安全更重要。」

数日前美国总统川普（Donald Trump）与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宫会面时爆发口角。美国媒体在川普力促终结俄乌战争之际披露了上述政策改变。

川普今晚在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文说：「我们应该少花点时间担心蒲亭（Vladimir Putin）。」

美国国家安全顾问瓦尔兹（Mike Waltz）今天接受美国有线电视新闻网（CNN）访问，他谈到美国与俄罗斯重启联系时，否认对俄网路政策改变的相关报导。

瓦尔兹表示：「这并非是我们讨论的一环；为了终结这场战争，将动用所有软硬兼施的手段。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
57
132 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞欧双边协议对生活在海外的瑞士人有多重要？

经过几个月的谈判，瑞士和欧盟于2024年12月宣布，关于一揽子双边协议的谈判已经结束。但未来的政治道路依然漫长，因为该协议必须得到瑞士议会的批准，且可能付诸全民公投定夺。

参与讨论
63
24 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 杰西卡·戴维斯·普吕斯

药品短缺对您的医疗体验有何影响？

您是否曾在药房买药时被告知没有现货？在瑞士和许多其他国家，药品短缺问题日益严重，从抗生素到普通止痛药都受到影响。

参与讨论
10
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团