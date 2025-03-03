美国安高层否认暂停对俄罗斯网路战

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（法新华盛顿2日电） 美国媒体今天报导，国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）下令暂停所有美国针对俄罗斯的网路战，包括攻击行动在内，不过美国国安高层否认媒体披露的消息。

据「纽约时报」（New York Times），这个命令是赫格塞斯下令重新评估美国采取行动对抗莫斯科的其中一环，至于暂停的时间长短或范围犹未可知。

一名国防部高阶官员说：「基于行动安全考量，我们不评论也不讨论网路情报、计画或行动。对赫格塞斯而言，在包含网路领域的所有行动中，没有任何事比战士的人身安全更重要。」

数日前美国总统川普（Donald Trump）与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宫会面时爆发口角。美国媒体在川普力促终结俄乌战争之际披露了上述政策改变。

川普今晚在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文说：「我们应该少花点时间担心蒲亭（Vladimir Putin）。」

美国国家安全顾问瓦尔兹（Mike Waltz）今天接受美国有线电视新闻网（CNN）访问，他谈到美国与俄罗斯重启联系时，否认对俄网路政策改变的相关报导。

瓦尔兹表示：「这并非是我们讨论的一环；为了终结这场战争，将动用所有软硬兼施的手段。」