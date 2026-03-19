美国家情报总监默认伊朗无核威胁 国会质疑开战正当性

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（法新社华盛顿18日电） 美国情报机构今天得出结论，指出伊朗并未重建去年遭美国与以色列摧毁的核浓缩设施，此一说法与总统川普持续发动战争的关键主张背道而驰。

美国国家情报总监加巴德（Tulsi Gabbard）与其他官员出席国会作证时，针对这3周战争的背景与结果释出相互矛盾的讯号。 她并认为，伊朗领导层仍维持运作，未出现崩解。 加巴德在提交给参议院情报委员会的书面证词中，提及 2025年6月美军的攻击时表示：「午夜重锤行动（Operation Midnight Hammer）使伊朗的核浓缩计画已遭彻底摧毁。」 加巴德写道：「此后（伊朗）未曾出现任何重建其核浓缩能力的行动。」 她在镜头前并未重申这项结论。在一名民主党参议员追问下，加巴德表示，她没时间在听证会上读完完整的证词，但也未否认该项评估。

川普多次表示，他之所以在2月28日下令与以色列共同发动攻击，是因为伊朗构成「迫在眉睫的威胁」。 川普在2025年6月轰炸后曾表示，美国已彻底摧毁伊朗的核设施，然而自最近这场战争爆发以来，他却坚称伊朗几周内就能造出核弹，因此他必须采取行动。

联合国核子监督机构及多数观察家均不支持伊朗即将研发出核弹的说法。事实上，在攻击发生前几天，伊朗正与川普派出的特使就协议进行谈判。

中央情报局长雷克里夫（John Ratcliffe）在被参议员问及谈判情况时表示：「很明显，伊朗虽然口头上在谈判，但根本没有履行协议的意图。」