美国承诺菲律宾总统 加强军事资源吓阻中国

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（法新社华盛顿21日电） 美国高层官员今天承诺菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.），称华府将捍卫长期盟友菲律宾，加强军事资源，吓阻强势武断的中国。

小马可仕明天将会晤美国总统川普。

川普先前要求欧洲盟邦增加北大西洋公约组织（NATO）防卫支出，令多国不安。

美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）与国务卿卢比欧（Marc Rubio）都将中国列为首要威胁。他们今天分别与小马可仕会面时，均对美菲逾70年历史的共同防御条约表达承诺。

赫格塞斯对小马可仕表示：「我们携手致力于『共同防御条约』（Mutual Defense Treaty）。它涵盖对我们武装部队、飞机及公共船只的武力攻击，包括在任何太平洋水域的海岸防卫队，南海水域在内。」

赫格塞斯指出，美国国防支出不断增加，两国「必须打造坚实吓阻之盾以维护和平，确保两国长期安全与繁荣」。

赫格塞斯补充说：「我们不寻求冲突，但我们已有准备，且将坚定不移。」

小马可仕对美方的支持表示欢迎，并指出「我们所在区域的地缘政治力量与政治局势正在改变」。

中国与菲律宾屡次在争议海域发生冲突。尽管国际裁决认定北京的主权主张毫无法律依据，但北京仍宣称南海相关海域几乎都属于中国。

自2022年当选以来，小马可仕已加强菲律宾与华府方面的合作，无论是在川普或其前任拜登执政期间皆是如此。