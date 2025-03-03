美国政要暗示须下台 泽伦斯基：取代我没那么容易

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（法新社伦敦2日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天对英国媒体说，要取代他成为乌克兰总统并不容易，但也重申自己愿意下台，以换取乌克兰加入北大西洋公约组织（NATO）。

美国总统川普（Donald Trump）2月28日在白宫椭圆形办公室与泽伦斯基商讨俄乌战争议题时，却戏剧性地跟泽伦斯基争执；美国共和党人后来暗示，泽伦斯基可能必须下台。

泽伦斯基告诉英国媒体：「如果他们要替换我，鉴于现况，鉴于这些支持，单纯取代我不是容易的事。」

他还指出：「只举办选举并不够，还必须不让我参选，这会更难一点。看来必须跟我商量…而我说过，我要换取（乌克兰加入）北约，那样我就履行自己的任务了。」

椭圆形办公室发生前所未见的公开争吵，导致泽伦斯基未如预期签署乌克兰矿权分享的初步协议就离开白宫。

欧洲领袖力挺乌克兰之际，美国共和党籍的官员今天在新闻节目上质疑，只要泽伦斯基在位，乌克兰是否还能与俄罗斯达成任何协议。

美国国家安全顾问瓦尔兹（Mike Waltz）向美国有线电视新闻网（CNN）表示：「我们需要一位能跟我们、最终与俄罗斯人打交道并终结这场战争的领袖…若泽伦斯基总统的个人动机或政治动机明显不是要终结乌克兰境内战事，那么我想问题就大了。」

美国共和党籍联邦众议院议长强生（Mike Johnson）也质疑泽伦斯基是否适任，他说道：「他必须恢复理智并心怀感恩回到谈判桌上，不然就必须换人领导这个国家。」

在白宫的争执发生后，民主党政要纷纷怒斥川普几乎彻底拥抱俄罗斯，而这恐怕会带来危险。

泽伦斯基一直呼吁，任何终结俄乌战争的协议都必须包含让乌克兰加入北约；但美国主导的北约向来不愿答应。

川普2月曾表示，在任何解决方案中，乌克兰都「不必再想」加入北约，因为「我认为这可能是整件事情的起因」。俄罗斯3年前全面入侵乌克兰时，也声称动武理由之一是乌国可能加入北约。