美国期中选举初选拉开序幕 德州率先开跑

（法新社休士顿3日电） 美国2026年期中选举初选今天揭开序幕，德州共和党初选竞争激烈将进入决选阶段，暴露出总统川普所属共和党党内的权力争夺。民主党也在内部方向上争论不休。

德州选民正在初选中投票选出联邦参议员候选人。这场选战也成为民主、共和两党如何因应川普第二任期剩余时间的试金石，并演练党内冲突如何影响11月的国会大选。

德州初选备受瞩目，自2002年在任的联邦参议员柯宁（John Cornyn）对上德州检察长派克斯顿（Ken Paxton）。派克斯顿是川普（Donald Trump）的坚定盟友，尽管多年来涉及道德争议并在2023年遭到弹劾审判，但他藉由抨击华府建制派而建立起一批忠实的拥护者。

联邦众议员韩特（Wesley Hunt）则是暂居第三。

美国有线电视新闻网（CNN）与国家广播公司新闻网（NBC News）晚间预测，柯宁、派克斯顿2位候选人将进入5月的决选投票，因为双方都未能跨过取得胜选所需的50%得票门槛。

在民主党方面，联邦众议员克劳基特（Jasmine Crockett）与州众议员塔拉里格（James Talarico）对决，这场选战被形容为路线之争。

克劳基特主张，自己强势且引人瞩目的风格能够提高投票率，尤其是民主党已30年未曾于德州全州选举中胜出。塔拉里格则将自己塑造成更能吸引温和派与对共和党失望选民的候选人。

法新社报导，无论是共和党或民主党可能都无法在今天的初选中产生得票过半的胜选者，而将在5月进入决选。

美国期中选举将于11月举行，以全面改选联邦众议院435席及参议院100席中的35席，结果将决定川普是否能与国会合作推动施政，还是面临由民主党主导、有权封杀法案与展开调查的新国会。

共和党目前在参议院拥有53席对47席的微幅多数，在众议院也有些微优势。民主党则希望藉由美国社会对川普施政的反弹来收割选情。

乔治华盛顿大学（George Washington University）政治传播学教授洛格（Peter Loge）指出：「川普是所有初选的焦点，无论候选人喜不喜欢，都是如此。」