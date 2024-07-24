美国流行乐界演艺名人 纷表态支持贺锦丽

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（法新社纽约23日电） 美国副总统贺锦丽接棒总统拜登参选后，网路立刻增加许多由她的演讲与热门歌曲混搭的影片，美国流行乐界与演艺名人也迅速集结，力挺她成为民主党总统候选人。

像是节奏蓝调歌手贾奈儿梦内（Janelle Monae）与约翰传奇（John Legend），还有英国流行小天后酷娃恰莉（Charli XCX）等知名乐手，现在都公开支持贺锦丽（Kamala Harris）。

好莱坞明星方面，重量级的劳勃狄尼洛（Robert De Niro）与乔治克隆尼（George Clooney）都是贺锦丽拥护者；舞台、电影与电视三栖的薇拉戴维丝（Viola Davis）也在名单之中，还有在影集里饰演过女副总统的茱莉路易丝卓佛（Julia Louis-Dreyfus），也都力挺贺锦丽。

据报导，向来对音乐授权一向严格的碧昂丝（Beyonce），同意贺锦丽团队在竞选活动中使用她的歌曲「自由」（Freedom）。

美国流行天后凯蒂佩芮（Katy Perry）在支持贺锦丽的同时，素来强调女权的她也推出最新单曲「女性的世界」（Woman’s World）。希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）在2016年竞选美国总统期间，就经常播放她振奋人心的歌曲「听我吼」（Roar）。

凯蒂佩芮发布了剪辑贺锦丽的短片，还特别将自己的歌曲与贺锦丽现在爆红的椰子树梗混音。椰子树梗是贺锦丽曾引用母亲的话表示：「你以为自己是从椰子树上掉下来的吗？」这段话随后被剪成短片在网路爆红，贺锦丽也成为了网路明星。

凯蒂佩芮在新歌中唱道：「这是一个女性的世界，你很幸运活在其中。」

美国饶舌女歌手卡蒂B（Cardi B）还提醒粉丝，她早就说过贺锦丽应该取代拜登（Joe Biden）。卡蒂B在2020年总统大选时最初支持倾向社会主义的联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders），后来转为支持拜登。