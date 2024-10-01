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美国港口工会罢工箭在弦上 资方再提加薪

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（法新社纽约30日电） 尽管劳资双方仍在进行最后谈判，美国东部和墨西哥湾沿岸14个港口的官员，今天已在为可能举行的罢工进行最后准备。这场罢工可能在总统大选前夕拖累经济。

法新社报导，美国海运联盟（United States Maritime Alliance, USMX）今晚宣布，已与国际码头工人协会（International Longshoremen’s Association, ILA）交换对应提案，但除非取得更具体的进展，数以万计码头工人仍可能在午夜6年合约到期后罢工。

港务局（Port Authority）执行董事柯顿（Rick Cotton）今天在记者会上表示：「虽然我们鼓励双方在谈判桌上达成友好协议，但所有迹象都显示罢工将会举行。」

纽约官员在记者会上请消费者安心，他们说，食物和其他必需品的供应不会受到影响。

如果罢工如期举行，这将是1977年以来国际码头工人协会首次。这份合约直接影响美国14座大型港口的约2万5000名国际码头工人协会成员，包括纽约/纽泽西、波士顿、费城、萨凡纳（Savannah）、纽奥良与休士顿。

美国海运联盟在声明中表示：「过去24小时，美国海运联盟和国际码头工人协会就薪资问题交换了提案，希望能让我们全面恢复围绕其他悬而未决问题的集体谈判，努力达成协议。」

熟悉谈判的消息人士告诉法新社，美国海运联盟的提案已遭到国际码头工人协会拒绝。

纽约州州长侯可（Kathy Hochul）表示，港口官员正忙着在可能举行的罢工前，尽可能处理货物。

纽奥良和萨凡纳等港口近几天还延长营业时间。

工会正在力促采取保护措施，防止与自动化相关的失业，并争取大幅提高薪资，因为码头工人在疫情期间一直在提供基本服务。

美国海运联盟今晚表示，他们的新提案会加薪近50%，将雇主对员工退休计画的提拨增为3倍，加强医疗保健选择，并保留现在关于自动化和半自动化的条款。

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