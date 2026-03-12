美大使馆炸弹案 挪威警方逮捕伊拉克裔3兄弟

（法新社奥斯陆11日电） 挪威警方今天表示，3兄弟因涉嫌在上周末对奥斯陆美国大使馆发动「恐怖炸弹攻击」而遭到逮捕。该起爆炸仅造成轻微损毁，并未造成人员伤亡。

警方检察官哈特洛（Christian Hatlo）在记者会上表示，这3兄弟是伊拉克裔的挪威公民，在奥斯陆被逮捕，警方正在调查他们的犯案动机。

哈特洛说：「我们目前仍在从多种假设方向进行调查，其中之一是这起事件是否来自某个政府实体的指示。」

他表示：「考虑到目标是美国大使馆，以及当今世界的安全局势，出现这种推测是很自然的。」

哈特洛表示，调查将厘清这3名20多岁兄弟各自扮演的角色。

哈特洛告诉记者：「我们认为其中一人是在大使馆外放置炸弹的人，另外两人则是共犯。」

其中一名嫌疑人的律师斯托维克（Oystein Storrvik）告诉TV 2电视台，他的当事人已承认「与此案有关」。

斯托维克对该电视台表示：「他承认是他把炸弹放在那里。」

斯托维克补充说，他的当事人已经接受警方讯问，「他解释了事情经过，目前我没有其他评论」。

虽然这几兄弟此前并未被警方掌握，但哈特洛表示，调查人员不排除与「犯罪网络」有关联。

挪威警察安全处（PST）在上月的年度威胁评估中表示，他们认为伊朗是该国的主要威胁之一，可能依赖代理势力（包括「犯罪网络」）来实施行动。

伊朗驻奥斯陆大使昨天否认伊朗与这起大使馆爆炸事件有任何关联。

警方表示，犯案者也可能是出于个人动机行事。

由于美国对伊朗发动打击，中东地区的美国大使馆已进入高度戒备状态。随着德黑兰针对工业和外交设施进行报复，数个使馆面临攻击。