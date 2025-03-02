美太空飞行器「蓝色幽灵」成功登月 第2家民企缔造壮举

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（法新社华盛顿2日电） 美国新创太空公司「萤火虫太空」（Firefly Aerospace）的「蓝色幽灵任务1号」（Blue Ghost Mission 1）登月器今天成功登陆月球，这是第2家民营企业缔造登月壮举。

法新社报导，「蓝色幽灵任务1号」于美东时间凌晨3时34分在月球东北近侧危海（Mare Crisium）的火山区拉特雷耶山（Mons Latreille）附近着陆。

成功登月后，蓝色幽灵任务的主管艾伦斯沃斯（Ray Allenswort）在德州奥斯汀（Austin）的任务控制中心透过网路直播表示：「登陆器确实表现良好。我们没有出现任何重大异常状况，太棒了。」

萤火虫太空成为史上第2家实现月球软着陆的民营企业。去年2月，美企「直觉机器」（Intuitive Machines）打造的「奥德修斯号」（Odysseus）从月球轨道降落，登陆月球南极附近。这是美国逾半世纪以来首次登月任务，也是历来首艘民间太空飞行器登月。

此次任务绰号为「天空中的幽灵骑士」，是在首次商业登月一年多后进行，也是美国国家航空暨太空总署（NASA）与业界合作，以削减成本并支援「阿提米丝」（Artemis）重返月球计画的一环。

金色的「蓝色幽灵」大小约与河马相当，1月15日由美国太空探索科技公司（SpaceX）猎鹰9号（Falcon 9）火箭发射升空，沿途捕捉壮观的地球和月球画面。它与日本公司ispace的「强韧号」（Resilience）共乘猎鹰9号升空，「强韧号」则是预计5月尝试着陆。

「蓝色幽灵」携带10台仪器，包括月球土壤分析仪、耐辐射电脑等，计划运行一整个月球日（相当于地球上的14天），预计3月14日捕捉日全食的高解析度影像。