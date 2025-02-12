美官员披露：马斯克助手误获权限 可修改财政部支付系统

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（法新社华盛顿11日电） 美国财政部1名官员今天指出，执掌政府效率部（DOGE）的科技大亨马斯克旗下1名助手，被错误授权可以修改财政部高度敏感的支付系统，这套系统内含数以百万计美国人民个资。

财政部官员在向联邦法官提交的宣誓声明中承认，亿万富翁马斯克（Elon Musk）旗下这名25岁员工，有权限可编辑涉及数以兆计美元的政府支付系统。

该名员工名叫埃莱兹（Marko Elez），没有联邦政府员工身分，他被认为与一个种族歧视的社群媒体帐号有关，随后于7日请辞，但马斯克宣布将他复职。

总统川普（Donald Trump）任命马斯克执掌新机构政府效率部，负责削减政府开支。

法新社看到的宣誓声明中说，埃莱兹本应在财政部管理支付和收款的部门「财政服务局」（Bureau of the Fiscal Service）的监督下，获得对系统的唯读权限。

该部门官员吉奥利（Joseph Gioeli）在宣誓声明中表示：「2月6日上午发现，埃莱兹对安全支付系统（SPS）资料库的存取权限，在2月5日被错误设成读取/写入权限，而不是唯读权限。」

吉奥利还说，初步调查显示，埃莱兹与安全支付系统的所有互动，都是在监督下发生的，「没有发生任何未经授权的行为」。

埃莱兹透过财政部的笔记型电脑获得存取权，引发批评川普政府的人不满，并忧心美国人的个资安全。