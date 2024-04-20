美官员：美同意自拥有无人机基地的尼日撤军

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（法新社华盛顿19日电） 美国19日同意将驻防于西非国家尼日的1000多名美军撤走。美国在尼日有重要无人机基地，撤军犹如在西非受挫。

尼日民众要求西方撤走驻军已久，此举实际也代表俄罗斯获得新的区域利益；俄国提高在非洲的布局，也都支持尼日邻国马利、布吉纳法索靠政变上台的军事政权。

美方官员告诉法新社，副国务卿康贝尔（Kurt Campbell）在华府与尼日军政府的总理柴尼（Ali Mahaman Lamine Zeine）会谈后，答应对方撤军。

美方官员还表示，双方同意让美国代表团在几天内赴尼日首都尼阿美安排有序撤军。尼日官方电视台稍早宣布，美方官员将于下周到访。

美国国务院暂未对外宣布撤军消息，美方官员表示目前暂未对撤军订出时间表。

尼日长期以来是美、法两国在西非打击伊斯兰极端势力的战略枢纽，美国还特别在沙漠城市阿加德兹（Agadez）斥资超过1亿美元建立一个操作无人机队的基地。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）2023年3月往访，成为历来访问尼日的美方最高阶官员。当时布林肯允诺对世界最贫穷国家之一的尼日提供经济支持，力挺当时在位的亲西方民选总统贝佐姆（Mohamed Bazoum）；然而尼日军方4个月后罢黜贝氏，旋即赶走前殖民母国法国的驻军。

尼日尔军方上月透过官方电视台发表声明宣布，终止与美国的国防协议并即刻生效。

官方电视台并指出，经军政府领导人提亚尼将军（General Abdourahamane Tiani）与俄国总统蒲亭谈妥后，俄国军事教官本月带着防空系统与其他装备抵达尼日。

美国撤走1000多人结束驻军尼日，将使价值1.1亿美元、建成仅6年的空军无人机基地前景不明。在这次让美军离开前，尼日已先成功迫使法国驻军撤出；法军过去十年扮演当地的反恐先锋，后来却成为不受欢迎的前殖民国家。