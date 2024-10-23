美密件涉以色列报复伊朗计画外泄 FBI：正在调查

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（法新社华盛顿22日电） 据传一份涉及以色列对伊朗报复计画的美国情报文件外流，美国联邦调查局（FBI）今天宣布，正在调查这起泄密案。

伊朗为巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）和黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah）高层遇害复仇，在10月1日向以色列发射近200枚弹道飞弹，如今伊朗也在准备因应以色列方面的报复。

上周名为「中东观察者」（Middle East Spectator）的帐号在通讯软体Telegram上发布这份机密文件，内容描述以色列可能为发动攻击做准备，但未指明实际目标为何。

FBI在声明中表示：「FBI正在调查据传的机密文件泄露案，并正与国防部和情报体系的伙伴密切合作。」

白宫国家安全发言人柯比（John Kirby）昨天告诉记者说，美国当局无法确认文件是由内部人员外泄，或是遭到骇客攻击。

柯比说：「我们不确定这些文件是如何进入公共领域的。」又说这种机密文件外泄是「无法接受的」。

一名记者上周曾询问总统拜登是否「清楚了解」以色列将何时并如何回应伊朗的飞弹攻击时，拜登当下回答「是的，是的」。

共和党总统候选人川普今天抓住机会，将这次机密情报泄密案描绘成是政府无能的案例。

法新社报导，川普夸大了机密文件的实际内容，他说：「他们泄露了有关以色列将如何作战，以及将前往何处的所有讯息。」

川普说：「你能想像有人这样做吗？我猜，那是敌人，也许是来自内部的敌人。」根据法新社，川普套用一种描述政治对手的公式，这已成为他造势活动中惯用的老调。（译者：纪锦玲）