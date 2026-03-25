美封锁下古巴能源危机恶化 援助船抵达哈瓦那

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（法新社哈瓦那24日电） 古巴在美国封锁燃料供应下能源危机加剧，国际援助行动「我们的美洲护航队」（Our America Convoy）派出船队运载医疗物资、粮食与太阳能板，其中第一艘船今天抵达古巴。

这艘名为Maguro的捕虾船从墨西哥出发，在经历强风、洋流和电池故障问题后，比预期晚了3天抵达古巴首都哈瓦那（Havana）。

当船接近哈瓦那殖民时期的要塞，可见国际行动人士站在船顶。这艘船象徵性地改名为「格兰玛2.0」（Granma 2.0），向古巴强人卡斯楚（Fidel Castro）游击队1956年发动革命时所用的游艇「格兰玛号」（Granma）致敬。

他们手持「让古巴生存」（Let Cuba live）标语，码头上等待迎接的人则高喊「挺古巴！反封锁」（Cuba yes! Blockade no!）口号。

一名在哈瓦那湾附近散步的59岁驾驶表示：「我希望每个人都能团结起来，甚至包括海外的古巴人，一起来做同样的事，因为真正受苦的是人民。」

「我们的美洲护航队」海空联合任务预计向古巴运送约50公吨援助物资，上周首批物资透过空运自欧洲、拉丁美洲及美国运抵古巴。

另外两艘船预计今天稍后或明天抵达。

鉴于美国总统川普政府在1月对古巴展开实际上的石油封锁，国际行动人士表示，这项援助行动目的在为古巴人民提供援助。