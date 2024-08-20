美康乃狄克州出现历史性洪灾 两女子被冲走死亡

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（法新社纽约19日电） 美国东北部康乃狄克州发生「历史性」洪灾，地方官员今天说，有两名女子被洪水冲走丧命。

康乃狄克州首府哈特福（Hartford）西南方约55公里的牛津镇（Oxford），这两名女子各自搭乘的汽车昨天受困洪水之中。

康乃狄克州总警督劳曼（Daniel Loughman）今天在记者会上说：「在这个艰难时刻，我们向死者家属表达哀悼之意。」

康乃狄克州地方媒体报导，州警后来确认死者为65岁的乔伊纳（Ethelyn Joiner）与71岁的史托考夫斯基（Audrey Rostkowski），两人都是牛津镇居民。

康乃狄克州州长赖蒙特（Ned Lamont）昨晚发表声明说，已自洪灾造成的不安全环境中救出100多人。

康乃狄克州紧急服务和公共保护局（Department of Emergency Services and Public Protection）副局长波杰林（Brenda Bergeron）说：「我们说的是，某些地区下了千年一遇的雨量。」

他说：「这真的是历史性、前所未见的洪水。」

根据美国国家气象局（National Weather Service），截至19日早上，康乃狄克州西部数座城市的降雨量达300毫米。

康乃狄克州联邦参议员布鲁门塔（Richard Blumenthal）称这次毁灭性洪灾「令人担忧，不仅是对有形的基础建设而言…对承受无法恢复损失的小型店家而言也是」。

科学家说，气候变迁让诸如豪雨、热带风暴等极端天气变得更加频繁与剧烈。