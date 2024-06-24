美总统大选辩论在即 堕胎权保障成焦点

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（法新社华盛顿24日电） 美国最高法院推翻「罗诉韦德案」宪法保障堕胎权历史性判决的2年后，这项爆炸性议题将成为总统参选人拜登和川普27日的辩论焦点，共和党也面临压力，以避免在相关议题上引发选民反感。

由前总统川普任命、保守派大法官占多数的最高法院于2022年6月24日推翻具里程碑意义的「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）判决，把堕胎监管权交还各州政府。同日，数州迅速跟进禁止堕胎，迫使州内诊所仓促关闭或迁往容许堕胎的地方。 上述判决遭推翻后，政治上本已极度分化的美国又进一步分裂成禁止或严格限制堕胎的州份，以及采取新措施来保障女性终止妊娠权力的州份。

最高法院的决定也在美国各地引发政治动荡。此后，保守派几乎输掉所有与堕胎相关的公投或投票。

加州大学戴维斯分校法学院（University of California Davis School of Law）教授齐格勒（Mary Ziegler）表示，自「罗诉韦德案」的判决被推翻以来，「从堕胎权运动可以发现，美国人对堕胎权的关注超乎预期」。

民主党人正充分利用这个机会，希望赢得女性和年轻选民的关键支持。

美国首位女性副总统贺锦丽（Kamala Harris）近几个月来也巡回全国各地，全力动员党内的忠实支持者。

她今天将在被视为11月总统大选关键摇摆州的亚利桑那州（Arizona）参加一场活动。亚利桑那州最高法院4月裁定可执行南北战争时期一项几乎全面禁止堕胎的禁令。这项1864年的法案禁止堕胎手术，除非是为挽救孕妇性命才能动刀。

根据美国福斯新闻频道（Fox News）本月19日公布的民调，高达47%的选民认为，堕胎问题的立场对他们如何在拜登和川普间做出选择「极为关键」。

预计披上共和党战袍逐鹿白宫的川普经常提到，他提名的3名最高法院大法官协助推翻了「罗诉韦德案」的判决，但他最近又在堕胎问题上含糊其辞。

川普4月初在一段影片中说道：「你必须在这个议题上遵从自己的心，但请记住，你也必须赢得选举。」

川普也未遵从保守派宗教游说团体的建议，在竞选期间做出任何将透过联邦法律让堕胎成为非法行为的承诺。