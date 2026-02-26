美放宽对古巴石油禁运 国务卿卢比欧吁哈瓦那彻底改革

（法新社圣克里斯多福及尼维斯首都巴士地25日电） 美国今天放宽委内瑞拉石油出口到古巴的禁令，美国国务卿卢比欧表示，古巴必须「彻底」改革，还说古巴陷入历史性经济危机，是共产政权自食其果。

法新社报导，卢比欧（Marco Rubio）今天出席于圣克里斯多福及尼维斯举行的加勒比海共同体（CARICOM）第50届高峰会时，坚定捍卫美军1月3日逮捕委内瑞拉强人马杜洛（Nicolas Maduro）的攻击行动。

美国推翻马杜洛政权后，华府迅速采取行动，禁止委内瑞拉向长期依赖委国石油勉强维系经济的古巴出口石油。石油短缺让古巴各地陷入停电窘境，冲击交通、医疗与民生体系。

加勒比海共同体峰会东道主、圣克里斯多福及尼维斯总理德鲁（Terrance Drew）曾赴古巴学医，他说朋友告诉他，古巴正面临粮食短缺问题，而街上满是垃圾。

德鲁说：「古巴陷入动荡，将波及我们所有人。」

美国财政部今天宣布，美方将允许委内瑞拉向古巴规模有限的私人企业供应石油。

不过，卢比欧警告说，如果这些石油最终流向古巴政府或军方，美国将立刻恢复制裁。

卢比欧告诉记者：「古巴必须彻底改革，这是改善人民生活品质的唯一机会。」

他说，这是一个「正在崩溃的体制，古巴必须大刀阔斧地改革」。