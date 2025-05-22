The Swiss voice in the world since 1935
登录

美政府不准哈佛大学招收外国学生 校方反击称违法

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社纽约22日电） 美国总统川普政府今天撤销哈佛大学招收外国学生的权利，他与这所全球知名学府之间的对立又一次严重升级。哈佛统计，2024到2025学年招生总数中，约27%是外国学生，近6800人。

川普声称哈佛大学（Harvard University）是反犹太主义和「觉醒」自由意识形态的温床，要求校方接受招生和聘雇方面的监督，却遭到拒绝，令他极为不满。

美国国土安全部部长诺姆（Kristi Noem）在写给这所常春藤盟校（Ivy League）的信中表示：「哈佛大学的学生及交换访客（SEVIS）计画认证已被撤销，立即生效。」SEVIS是让外国学生获准在美就学的主要系统。

川普上月扬言，若私立的哈佛不同意政府要求，接受外部政治监督，将不得招收外国学生。

诺姆在信中写道：「正如我在4月信中所解释，招收外国学生是一种特权…所有大学都必须遵守国土安全部的要求，包括学生及交换访客计画规定下的通报要求，以维持这项特权。」

她还写道：「由于贵校拒绝遵守国土安全部多次提出希望取得相关资讯的要求，同时让敌视犹太学生、宣传支持哈玛斯（Hamas）的同情思想、实行『多元、公平、包容』种族歧视政策的不安全校园环境继续存在，贵校已丧失这项特权。」

诺姆也指控哈佛「助长暴力、反犹太主义，并配合中国共产党」。

哈佛大学随即抨击这项措施「违法」，将对校园和国家整体造成「严重伤害」。

哈佛透过声明表示：「我们全心致力维持哈佛接待国际学生和学者的能力…我们正努力迅速为群体成员提供引导和支持。这种报复行动可能会对哈佛群体和我国造成严重伤害，并损及哈佛的学术及研究任务。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
6
7 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
25
36 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
15
15 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团