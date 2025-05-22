美政府不准哈佛大学招收外国学生 校方反击称违法

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（法新社纽约22日电） 美国总统川普政府今天撤销哈佛大学招收外国学生的权利，他与这所全球知名学府之间的对立又一次严重升级。哈佛统计，2024到2025学年招生总数中，约27%是外国学生，近6800人。

川普声称哈佛大学（Harvard University）是反犹太主义和「觉醒」自由意识形态的温床，要求校方接受招生和聘雇方面的监督，却遭到拒绝，令他极为不满。

美国国土安全部部长诺姆（Kristi Noem）在写给这所常春藤盟校（Ivy League）的信中表示：「哈佛大学的学生及交换访客（SEVIS）计画认证已被撤销，立即生效。」SEVIS是让外国学生获准在美就学的主要系统。

川普上月扬言，若私立的哈佛不同意政府要求，接受外部政治监督，将不得招收外国学生。

诺姆在信中写道：「正如我在4月信中所解释，招收外国学生是一种特权…所有大学都必须遵守国土安全部的要求，包括学生及交换访客计画规定下的通报要求，以维持这项特权。」

她还写道：「由于贵校拒绝遵守国土安全部多次提出希望取得相关资讯的要求，同时让敌视犹太学生、宣传支持哈玛斯（Hamas）的同情思想、实行『多元、公平、包容』种族歧视政策的不安全校园环境继续存在，贵校已丧失这项特权。」

诺姆也指控哈佛「助长暴力、反犹太主义，并配合中国共产党」。

哈佛大学随即抨击这项措施「违法」，将对校园和国家整体造成「严重伤害」。

哈佛透过声明表示：「我们全心致力维持哈佛接待国际学生和学者的能力…我们正努力迅速为群体成员提供引导和支持。这种报复行动可能会对哈佛群体和我国造成严重伤害，并损及哈佛的学术及研究任务。」