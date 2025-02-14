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美政府传采购特斯拉装甲车 消息曝光急喊停

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（法新社华盛顿13日电） 美国国务院一份文件显示，政府将和电动车大厂特斯拉签署价值4亿美元装甲车合约，消息经过媒体披露后，国务院发布新版文件，移除特斯拉品牌一词。

美国国务院多年来定期发布的采购预测文件表示，国务院预料将在5年内采购特斯拉（Tesla）装甲车，供美国大使馆使用。

不过，在多家媒体报导涉及特斯拉的一份合约后，国务院这份网路文件的用字改为仅保留「电动装甲车」，没有再提到特斯拉。

国务院表示，先前提及特斯拉是一个疏失，因为特斯拉是去年5月政府初步公开徵求有意者投标时，唯一做出回应的企业，这份公开讯息是正式招标前的程序。

国务院发言人表示：「尚未向特斯拉或任何其他汽车制造商授予合约，为国务院（Department of State）生产电动装甲车。招标计画已暂停，目前没有规划重新招标。」

马斯克（Elon Musk）也收回特斯拉拿下这项合约的说法，他在自家社群媒体平台X上表示：「我很确定特斯拉不会拿到4亿美元（合约）。至少没人跟我提到这件事。」

美国政府力推采购电动车的行动始于前总统拜登（Joe Biden）执政期间，根据最初的采购文件，政府计划自去年12月起向特斯拉采购车辆。

川普和马斯克虽私交甚笃，但川普仍矢言要撤销拜登推动电动车转型和其他对抗气候变迁的政策。

马斯克身为新成立的政府效率部（Department of Government Efficiency）负责人，正积极寻求削减政府支出，包括让负责美国对外援助事务的美国国际开发总署（USAID）几乎所有人员强制休假。

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