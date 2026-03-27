美政府控中国扣押巴拿马籍船舶

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（法新社华盛顿27日电） 巴拿马近来接管香港长江和记实业在巴拿马运河两端的港口资产后，美国今天指控中国在自家港口扣押巴拿马籍船舶，并示警这些行动可能对美国航运造成重大商业和战略后果。

美国联邦海事委员会（FMC）发表声明说：「中国正以港口国监督（PSC）为由，大举扣押停靠中国港口的巴拿马籍船舶，远超以往的常态。」

声明补充说，「这些加强检查是在非正式指示下进行，似乎是针对和记港口资产遭移转后，刻意惩罚巴拿马之举」。

巴拿马法院今年1月底宣布，和记实业旗下巴拿马港口公司（Panama Ports Company，PPC）的合约「违宪」。

PPC早在1997年1月取得巴拿马政府批准，特许经营巴拿马运河两端的巴尔博亚港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）各25年。PPC于2021年依照「自动续约条款」，又取得25年特许经营权直到2047年。

巴拿马运河处理美国约40%货柜运输和全球5%海运贸易。

联邦海事委员会指出：「由于巴拿马籍船舶在美国货柜贸易占据相当大比重，这些行动可能对美国航运造成重大商业和战略后果。」

声明还说，该委员会有权调查「外国政府的法规或做法是否对美国对外贸易航运造成不利影响」。

美国总统川普（Donald Trump）预计5月14日至15日赴中国进行国是访问，会晤中国国家主席习近平，双方将于北京举行峰会，聚焦贸易议题。