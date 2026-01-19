美数千人示威 声援伊朗反政府抗议者

（法新社洛杉矶18日电） 数以千计民众今天在美国各地举行大型示威，谴责伊朗政府在伊朗国内对反政府抗议者进行的致命镇压。

法新社记者在两地报导指出，数千人在拥有全球最大伊朗侨民社群的洛杉矶游行，另有数百人在纽约集会。

美国示威者手持标语，谴责「新大屠杀」、「正在酝酿的种族灭绝」以及伊朗政府的「恐怖主义」。

在美国第2大城洛杉矶参加示威的法拉兹（Perry Faraz）说：「我的心情非常沉重，灵魂支离破碎，甚至找不到言语来形容我有多愤怒。」

这名62岁的薪资经理2006年逃离伊朗，本周她得知，一名年幼表亲在伊朗的抗议活动中丧生。

她说：「他甚至还不到10岁，实在太可怕了。」

因为对经济困境不满引爆的示威活动，在去年12月底迅速演变成大规模抗议，一般认为，这是伊朗领导层近年来面临的最大挑战。

伊朗政府展开镇压行动后，示威逐渐平息。人权团体形容这场镇压是在1月8日开始的通讯封锁掩护下，由安全部队进行的「大屠杀」。

总部位于挪威的「伊朗人权」（Iran Human Rights）表示，已证实至少有3428名抗议者遭安全部队杀害，相关案例来自伊朗境内的医疗体系消息来源、目击者与独立管道。