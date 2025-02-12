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美新防长首访北约 将促欧洲加强支持乌克兰、增国防支出

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（法新社布鲁塞尔12日电） 美国新任国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）今天抵达北大西洋公约组织（NATO）总部进行首次访问。他的目标看来是向欧洲国家施压，要求加强对乌克兰的支持，以及提高国防支出。

华府盟友正焦急等待美国总统川普政府的明确立场。行事难以预测的领导人川普曾要求北约将国防支出目标提高1倍以上，并誓言结束俄乌战争。

赫格塞斯此行将在比利时首都布鲁塞尔与北约及乌克兰防长会谈，这是本周美国高层官员一系列访欧行程之一。

这系列访问的高潮将是美国副总统范斯（JD Vance）14日在慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）上与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）会面。

赫格塞斯在社群媒体X发文写道：「抵达北约总部。我们的立场很明确，那就是北约必须成为更强大、更致命的力量，而不是一个外交俱乐部。现在是盟友们迎接挑战的时刻。」

赫格塞斯今天将与支持乌克兰的国际联盟会晤，隔天与北约其余31个成员国防长会谈。

由于川普重返白宫后推动「美国优先」政策，并质疑美国在欧洲的安全承诺，引发盟国的紧张情绪。

赫格塞斯此行要传达的讯息，看来是华府期待欧洲在乌克兰问题和自身防卫上承担更多责任。

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