美沙签核能协议与军售案 川普为王储辩护哈绍吉案

afp_tickers

4 分钟

（法新社华盛顿18日电） 白宫表示，美国与沙乌地阿拉伯今天在沙国王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）访美期间，签署了民用核能协议，以及美制F-35 战机等重大军售案，川普并为王储辩护哈绍吉案。

白宫声明指出，美沙两国批准关于民用核能「共同宣言」，这项宣言「奠立未来数十年、数十亿美元核能合作的法律基础」，并符合「严格的核不扩散标准」。

此外，美国总统川普批准一项「重大防卫销售案」，包括将未来交付F-35先进战机。

此外，川普今天替穆罕默德．沙尔曼辩护，称他对2018年「华盛顿邮报」记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）之死「毫不知情」，大力拉拢这位沙国实质领袖。

在白宫椭圆形办公室，一名记者提问哈绍吉案让川普相当生气，指责这名记者「让我们的宾客难堪」，并称哈绍吉是「极具争议性」的人物。

川普指出：「很多人不喜欢你所说的那位先生。不论你喜欢或不喜欢他，事情已经发生，但王储对此毫不知情。我们就此打住。你不必以这样的问题来让我们的宾客难堪。」

川普痛斥美国广播公司（ABC），要求吊销其执照，原因是ABC记者问了关于哈绍吉遇害案的问题，称这家公司「很烂」。

哈绍吉遇害以来穆罕默德．沙尔曼首次访美，带来1兆美元的美国投资承诺。他表示，哈绍吉事件「令人痛心」，是一个「巨大的错误」。

川普的说法与美国情报机构2021年的评估相抵触。当时结论认为这位王储下令杀害哈绍吉。沙国官员则称是「恶棍特务」所为。

哈绍吉遇害案在川普第一任期引发外交危机，川普如今明显希望淡化此事，加强与沙国间关系。

川普以隆重方式接待这位40岁的沙国王储，让他观看F-35隐形战机的空中飞行和礼炮展示。

川普称这位沙国领袖是「非常好的朋友」，表示他在「人权以及其他方面都极好」。

两国稍后签署一系列合作协议，除了「民用核能合作协议」，川普也批准「未来交付」F-35战机等重大军售案。双方也同意共享人工智慧（AI）技术，「同时保护美国技术免受外国影响」。

川普表示，他敦促王储透过「亚伯拉罕协议」（Abraham Accords）与以色列关系正常化，希望把加萨的脆弱停火推向持久和平。

王储也表示希望加入川普第一任期的重要外交成果「亚伯拉罕协议」，但前提是要有一条「清晰的巴勒斯坦建国道路」。

这位王储与川普家族多年来保持密切联系，包括对这位从地产大亨转任总统的领袖提供投资承诺。

就在沙国开发商宣布与川普集团（Trump Organization）在马尔地夫开发新饭店合作的隔天，川普否认任何利益冲突。他说：「我与家族企业毫无关系。我已经退出了。」（编译：徐睿承）