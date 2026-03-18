美法官强力介入 判定美国之音大规模裁员无效

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（法新社华盛顿17日电） 一名美国联邦法官今天下令，要求川普政府让美国之音（Voice of America）1000多名员工重返岗位，同时恢复这家由政府资助的媒体机构的广播业务。

联邦地区法院法官蓝柏斯（Royce Lamberth）发布此命令的10天前，才刚裁定美国总统川普指派负责美国之音大规模裁员的人员为非法任命，因此相关裁员行动均属无效。 曾任电视主播的雷克（Kari Lake）在获川普任命掌管美国国际媒体署（US Agency for Global Media）后，大幅削减人力与经费。美国国际媒体署旗下管理美国之音、自由欧洲电台（Radio Free Europe）、自由亚洲电台（Radio Free Asia）等媒体。 由共和党籍总统雷根（Ronald Reagan）任命的法官蓝柏斯下令，要求在3月23日前，让1042名美国之音员工重返岗位。这些员工在过去1年均处于支薪行政休假状态。

蓝柏斯也下令美国国际媒体署必须在下周前提出恢复国际广播业务的计画。 美国之音诞生于第二次世界大战后，是美国在全球施展软实力的关键工具。

川普频繁攻击媒体机构，并谴责美国之音内部的编辑防火墙制度，该机制旨在防止政府干预其新闻报导。