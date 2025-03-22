美空军6代机F-47 川普宣布波音得标

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（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普今天宣布美国空军第6代战机计画由波音（Boeing）得标，新战机将命名为F-47。川普正是美国第47任总统。

川普在白宫椭圆形办公室说：「世界上没有其他飞机能与之相提并论，这架飞机命名为F-47，是将领们所取的，这F-47真是个漂亮的数字。」

波音近年在军、民用飞机领域都陷困境，得标空军6代机计画堪称一吐怨气。波音先是2018、2019年两起737 MAX客机空难造成近350人罹难，去年1月一架737 MAX在空中发生舱门脱落，骇人景象在网路疯传。同样是去年，波音的机械师们因合约纠纷罢工近两个月。

更加先进与新颖、且能有无人僚机伴随协同作战的F-47，将取代服役约20年的F-22战机。 川普在电视谈话里说：「经美国顶尖航太公司间激烈竞争后，美国空军将把次世代空优（NGAD）载台的合约授予波音。」并以安全理由保密合约金额。

陪同川普的国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，F-47是「对盟友传达直接、清晰的信号，说明美国不会退缩，也告诉敌人..我们有能力今后几十年持续在全球畅行投射武力」。

波音除这次击败洛克希德马丁公司拿到空军6代机标案，另也在与诺格（Northrop Grumman）竞标海军下一代战机。

由于设计和成本负担等问题，「次世代空优」计画去年夏天被暂缓，因为当时估算6代机单价恐达3亿美元，是F-35的3倍，美国空军认为难以负担。

不过美国空军一名高层本月稍早表示，空军在暂停后进行研究，结论是「不论过去、现在或未来，空中优势都至关重要」。